Москва, 25 марта, 2023, 04:15 — ИА Регнум. В случае сброса в Тихий океан слаборадиоактивной воды с аварийной АЭС «Фукусима-1» Японией, её основной объём потянет к побережью Северной Америки. Об этом 25 марта рассказал старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Мухаметов в беседе с РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Фукусима

Эксперт уточнил, что основная масса воды направится к Аляске и к западному побережью Канады и США. Затем часть сброшенного объёма воды пройдёт мимо Алеутских островов и достигнет Камчатки, но её концентрация уже значительно уменьшится, так как будет сильно «разбавлена» водами Тихого океана.

Поэтому, по мнению Мухаметова, волноваться в случае сброса Японией воды в океан стоит американцам и канадцам.

Также специалист указал, что в воде с АЭС «Фукусима-1» содержится тритий. Это радиоактивный изотоп водорода, период полураспада которого составляет 12 лет. Тритий может попасть в организм человека, употребляющего в пищу рыбу и морепродукты из Тихого океана. Большое количество трития в случае попадания в организм человека, провоцирует возникновение проблем со здоровьем.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Россия и Китай выразили серьёзные опасения в связи с планами Японии сбросить в океан загрязнённую радиоактивную воду, накопившуюся после аварии на АЭС «Фукусима-1».