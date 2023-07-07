Токио, 7 июля, 2023, 05:56 — ИА Регнум. Намеренным назвал свой поступок водитель микроавтобуса, сбивший четырёх школьников на северо-востоке Японии, сообщил телеканал NHK.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Инцидент произошёл днём 6 июля. Автомобиль под управлением 34-летнего Онодеру Акинори въехал на школьную площадку в городе Курихара префектуры Мияги. Подозреваемого арестовала полиция по подозрению в покушении на убийство.

Среди пострадавших — ученики четвёртого класса. Уточняется, что грузовик въехал на территорию школы через боковой вход.

Мотив преступника выясняет полиция.

Как сообщало ИА Регнум, в марте два школьника попали под колёса автомобиля в Армавире Краснодарского края. Женщина, управляя автомобилем Kia Rio, допустила наезд на пешеходов. 13-летние мальчики перебегали проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. В результате наезда иномарки оба получили серьёзные травмы.