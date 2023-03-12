Армавир, Краснодарский край, 12 марта, 2023, 11:29 — ИА Регнум. Два школьника попали под колёса автомобиля в Армавире Краснодарского края. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Кубани.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Уточняется, что инцидент произошёл днём 11 марта.

«На улице Комсомольской, 105 женщина, управляя автомобилем Kia Rio, допустила наезд на пешеходов», ― говорится в сообщении региональной ГИБДД в телеграм-канале.

Пострадавшие ― 13-летние школьники. Мальчики перебегали проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. В результате наезда иномарки они получили серьёзные травмы.

В связи с этим сотрудники Госавтоинспекции проведут дополнительные занятия с учащимися школ, а также собрания с родителями.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2022 года водитель, находившийся за рулём автомобиля BMW, на нерегулируемом пешеходном переходе в Краснодаре сбил пожилую женщину с тремя внуками. В результате двое детей были доставлены в больницу. Трёхлетняя девочка получила различные травмы, а у шестилетнего мальчика диагностировали перелом кисти.