Вашингтон, 7 июля, 2023, 04:50 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин вряд ли применит тактическое ядерное оружие на Украине, это крайне маловероятно, заявил 6 июля бывший посол США в РФ Джон Салливан.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

«Мне кажется, это не улучшит позицию Путина ни в контексте специальной военной операции, ни с точки зрения того, как это повлияет на поддержку, которую он получает от стран, на которые опирается, главным образом Китая», — сказал он.

Салливан напомнил о недавних публикациях в прессе по поводу предупреждений, которые Путин получил от председателя КНР Си Цзиньпина на счёт применения ядерного оружия.

Экс-посол США в России предположил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди придерживается такого же мнения.

При этом Салливан уверен, что в Белом доме должны следить за ситуацией и не оставлять без внимания угрозу ядерной войны.

Как сообщало ИА Регнум, посол РФ в США Анатолий Антонов назвал абсурдными вбросы об угрозе подрыва Россией Запорожской АЭС. Такие публикации американских СМИ подыгрывают преступным замыслам киевских властей перед саммитом НАТО использовать теракт, чтобы оклеветать Россию как «ядерного террориста», сказал дипломат.

По мнению бывшего члена Палаты представителей Конгресса США Тулси Габбард, политика администрации действующего американского президента Джо Байдена создала угрозу ядерного конфликта с Россией. Она указала на то, что американские власти говорят о возможной ядерной войне так, как будто речь идёт об очередном локальном конфликте, администрация США плохо понимает эту ситуацию.