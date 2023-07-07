Познань, Польша, 7 июля, 2023, 03:19 — ИА Регнум. Украинские беженцы, проживающие в польском городе Познань, обратились к губернатору Михаилу Зелинскому с просьбой пощадить и разрешить им остаться в одном из общежитий, говорится в газете Wyborcza.

LLs Украинские беженцы, пересекающие границу с Польшей

Издание ссылается на плохие условия для проживания беженцев в общежитии на улице Варшавская. В связи с этим власти расторгли договор с владельцем здания, людям следует покинуть общежитие до конца июля.

Беженцы утверждают, что условия проживания после проведённых работ стали намного лучше. Одна из жительниц опасается вывоза беженцев куда-нибудь подальше, людям тогда придётся начинать всё с начала.

Украинцы указывают в петиции, что предлагаемые им места проживания в большинстве случаев находятся за пределами Познани.

«Пожалуйста, пощадите нас», — пишет издание со ссылкой на беженцев, чья просьба не вызвала особого отклика у властей.

По словам заместителя директора местного департамента безопасности и кризисного управления Вальдемара Патерноги, Польша и так предоставила украинцам гуманитарную помощь. Он не смог пообещать им поддержку или безопасность. Один из беженцев пожаловался на неоднократные смены школ его детьми. В ответ чиновник сослался на детей, которые тоже есть у поляков.

Как сообщало ИА Регнум, в Польше, по утверждению властей страны, остаются 950 тысяч беженцев с Украины, а всего там проживают 2,3 миллиона украинцев. Поляков раздражает присутствие русскоязычных украинцев. Многие люди не понимают, почему украинцы до сих пор не выучили свой родной либо польский языки.

В Польше доля граждан, которые поддерживают оказание помощи беженцам с Украины, упала с 62% до 42%. Среди опрошенных 584 человек против размещения беженцев с Украины и обеспечения их питанием за счёт бюджета высказались 49%. Кроме того, 57% отказались принимать беженцев у себя. Опрос проводился в конце мая — начале июня Варшавским университетом и Университетом экономики и гуманитарных наук.