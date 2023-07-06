Тверь, 7 июля, 2023, 01:08 — ИА Регнум. В Твери при ремонте кровли на территории предприятия в результате разгерметизации газового баллона пострадали два человека, сообщили 6 июля в пресс-службе ГУ МЧС по Тверской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Газовый баллон

Спасателей об инциденте на улице Сердюковская, 15 известили в 10:58 мск. Пострадавших доставили в больницу.

По факту воспламенения газового баллона на крыше здания, расположенного на территории ООО «Тверьэнергокабель» организована прокурорская проверка.

Предварительно установлено, что во время происшествия на крыше находились работники ООО «ПромКонструкция», осуществлявшие ремонтные работы по договору.

Как сообщало ИА Регнум, в Московской области в результате взрыва газового баллона на химическом предприятии погибли два человека. Инцидент произошел в начале июля на предприятии «Скоропусковский Синтез» в посёлке Скоропусковский под Сергиевым Посадом. Взрыв произошёл во время ремонтных работ.