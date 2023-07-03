Сергиев Посад, Московская область, 3 июля, 2023, 15:21 — ИА Регнум. В Московской области в результате взрыва газового баллона на химическом предприятии погибли два человека, сообщает 3 июля Telegram-канал «112».

Отмечается, что инцидент произошел на предприятии «Скоропусковский Синтез» в посёлке Скоропусковский под Сергиевым Посадом.

Взрыв произошёл во время ремонтных работ. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА Регнум, 30 июня взрыв прогремел на территории нефтегазодобывающего управления в селе Старое Маврино Заинского района Татарстана. Инцидент произошёл во время работ по очистке резервуара на территории предприятия «Елховнефть».