Нью-Йорк, США, 6 июля, 2023, 19:24 — ИА Регнум. Решение пригласить Украину к участию в заседании Совета Безопасности ООН по иранской ядерной программе является очередным пятном на репутации Великобритании в качестве председателя этого органа, заявил 6 июля постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

По его словам, приглашение к участию в заседании Украины, которая не является участником ядерной сделки, — политизированный и провокационный шаг, нацеленный на подрыв конструктивной дискуссии по теме резолюции 2231 в Совете безопасности.

«Это очередное пятно на репутации Лондона в качестве председателя в Совете Безопасности ООН», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, в марте 2023 года президент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпинь выступили с призывом возобновить полное выполнение Соглашения по иранской ядерной программе. Они призвали все стороны вернуться к реализации резолюции 2231 Совета Безопасности ООН, посвященной иранской ядерной сделке.

В мае лидеры стран — участниц «Большой семёрки» (G7) по итогам саммита в Хиросиме призвали к решению вопроса иранской ядерной программы и прекращению передачи России военных беспилотников.

Американская газета The New York Times тем временем написала, что администрация президента США Джо Байдена тайно предлагала Ирану условия разрыва с Россией. В частности, предполагается, что США не будут ужесточать санкции, захватывать танкеры и добиваться новых карательных резолюций в ООН или в МАГАТЭ против Ирана за его ядерную деятельность.