Екатеринбург, 6 июля, 2023, 17:37 — ИА Регнум. Двое сотрудников распределительного центра Ozon, которые заразились менингококковой инфекцией, умерли в Екатеринбурге, сообщили 6 июля в пресс-службе свердловского минздрава.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

«Да, только факт смерти. Причина выясняется», — сказал собеседник ТАСС, отвечая на вопрос, действительно ли умер второй заражённый от менингококковой инфекции.

В Telegram-канале пресс-службы уточняется, что в Сысертскую ЦРБ госпитализировано шесть сотрудников Ozon. «Без клиники, контактные, положительные результаты лабораторных исследований. Состояние удовлетворительное», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, о заражении менингококковой инфекцией сотрудников Ozon стало известно 5 июля. Руководство маркетплейса подтвердило информацию о случаях заболевания, но отметило, что о массовой вспышке речи не идет. Позднее стало известно, что один из заболевших скончался.

Роспотребнадзор проинспектировал площадку и подчеркнул, что риск заражения вирусным менингитом для клиентов маркетплейса отсутствует.