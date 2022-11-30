Москва, 30 ноября, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Бактерия, вызывающая вирусный менингит, не имеет высокого уровня стойкости. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, заявили в пресс-службе Роспотребнадзора со ссылкой на Институт дезинфектологии ведомства.

Cdc.gov Срез ткани головного мозга при заражении менингитом

«Возбудитель менингококковой инфекции Neisseria meningitides не отличается особой стойкостью», — сказал эксперт.

Отмечается, что бактерия может быть активной на картонных, гофрокартонных и фанерных поверхностях, которые используются для упаковки посылок, не более 120 минут при температуре 10 градусов по Цельсию.

В пресс-службе также напомнили об инспекции площадки российского маркетплейса, где обнаружили вспышку вирусного менингита, и подчеркнули, что специалисты обработали поверхности, на которых работали заразившиеся. Также были обеззаражены помещения, в которых находились сотрудники площадки маркетплейса.

В Роспотребнадзоре также резюмировали в связи со всем вышесказанным, что риск заражения вирусным менингитом для клиентов маркетплейса отсутствует.