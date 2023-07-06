Екатеринбург, 6 июля, 2023, 12:22 — ИА Регнум. Скончался один из заражённых менингококковой инфекцией, которую выявили у сотрудников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге, сообщили 6 июля в пресс-службе минздрава Свердловской области.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Проводятся необходимые исследования для определения причины смерти», — сказал собеседник ТАСС, отвечая на вопрос, действительно ли мужчина умер от менингококковой инфекции.

Как передавало ИА Регнум, 5 июля пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что среди сотрудников распределительного центра OZON в Екатеринбурге зарегистрированы случаи менингококковой инфекции.

Специалисты службы заверили, что менингококковую инфекцию нельзя подхватить через посылки. На поверхностях из картона, гофрокартона, фанеры и других материалов, из которых изготовлены упаковочные коробки, возбудитель может оставаться жизнеспособным лишь непродолжительное время.

Похожий случай произошёл в ноябре 2022 года в подмосковном Нахабино, где на складе Ozon выявили случаи заболевания менингитом среди сотрудников. Руководство маркетплейса подтвердило информацию о случаях заболевания, но заверило, что о массовой вспышке речи не идет.

Роспотребнадзор в свою очередь проинспектировал площадку и подчеркнул, что риск заражения вирусным менингитом для клиентов маркетплейса отсутствует.