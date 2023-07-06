Москва, 6 июля, 2023, 16:57 — ИА Регнум. Рабочего насмерть зажало лифтом во время его ремонта в жилом доме в районе Бирюлёво Восточное на юге Москвы, сообщила 6 июля пресс-служба столичной прокуратуры в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В жилом доме по улице Михневская во время ремонта лифта зажало мужчину-рабочего. В результате 39-летний сотрудник субподрядной организации скончался на месте», — сказано в релизе.

В ведомстве добавили, что устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится процессуальная проверка, её ход контролирует Нагатинская межрайонная прокуратура.

Как передавало ИА Регнум, в конце июня в 14-этажном жилом доме в Воскресенске лифт с двумя пассажирами с высоты пятого этажа рухнул в шахту. Как сообщили в пресс-службе городского округа Воскресенск, падение лифта произошло из-за неисправности системы остановки на первом этаже, пострадавшие в результате инцидента направлены в травмпункт с ушибами.

9 июня в многоэтажке на Штурвальной улице на северо-западе Москвы лифт упал на двоих рабочих. В кабине людей не было. Один из пострадавших позднее скончался в больнице.

4 мая в одном из домов на 6-й улице Верхние Поля в Москве произошел сбой в работе лифта, последовало резкое торможение. В лифте находился 16-летний подросток, его госпитализировали с переломом ноги. Было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).