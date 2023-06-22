Воскресенск, Московская область, 22 июня, 2023, 17:38 — ИА Регнум. В 14-этажном жилом доме в подмосковном Воскресенске рухнул в шахту лифт с двумя пассажирами, они госпитализированы в районную больницу с травмами, передаёт 22 июня Telegram-канал 112 со ссылкой на осведомлённые источники.

Известия/Александр Казаков

Инцидент произошёл в многоэтажном доме на улице Хрипунова. Лифт упал с высоты пятого этажа.

В кабине находились два человека, мужчина и женщина. Они госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Что стало причиной ЧП, не уточняется.

9 июня сообщалось, что в многоэтажке на Штурвальной улице на северо-западе Москвы лифт упал на двоих рабочих. В кабине людей не было. Один из пострадавших позднее скончался в больнице.

4 мая в одном из домов на 6-й улице Верхние Поля в Москве произошел сбой в работе лифта, последовало резкое торможение. В лифте находился 16-летний подросток, его госпитализировали с переломом ноги. Было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).