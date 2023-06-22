Воскресенск, Московская область, 22 июня, 2023, 20:27 — ИА Регнум. Падение лифта в подмосковном Воскресенске произошло из-за неисправности системы остановки на первом этаже, пострадавшие в результате инцидента направлены в травмпункт с ушибами, сообщили 22 июня в пресс-службе городского округа Воскресенск.

Иван Шилов ИА Регнум

«Падение произошло в результате неисправности системы остановки на первом этаже, лифт опустился на буферах. В момент падения в кабине находилось два человека, которые были направлены в травмпункт. По результатам заключения врачей, пострадавшие получили ушибы шейного, поясного и грудного отделов», — цитирует заявление округа РИА Новости.

Как сообщалось ранее, в 14-этажном жилом доме в Воскресенске рухнул в шахту лифт с двумя пассажирами. Лифт упал с высоты пятого этажа.

Дом находится под управлением ТСЖ, а упавший лифт был введён в эксплуатацию в 2007 году, сообщили ранее в прокуратуре Московской области. Все обстоятельства произошедшего будут установлены, также будет дана оценка соблюдению требований закона и действиям ответственных за техобслуживание и эксплуатацию оборудования лиц, добавили в ведомстве.

В управлении Следственного комитета по Московской области, в свою очередь, заявили, что следователи в настоящее время работают на месте происшествия. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки, добавили в СК.