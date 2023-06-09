Москва, 9 июня, 2023, 17:14 — ИА Регнум. В многоэтажке на Штурвальной улице на северо-западе Москвы лифт упал на двоих рабочих, передаёт 9 июня Telegram-канал «112».

Иван Шилов ИА REGNUM Шахта лифта

Как сказано в сообщении, лифт сорвался и придавил двух человек, им удалось выжить. В кабине лифта людей не было.

Позднее стало известно, что после падения лифта один человек скончался.

Как ранее сообщало ИА Регнум, вечером 4 мая в одном из домов на 6-й улице Верхние Поля в Москве произошел сбой в работе лифта, после чего последовало резкое торможение. В момент инцидента в лифте находился 16-летний подросток. Он был госпитализирован. По предварительным данным, у подростка диагностировали перелом ноги.

Позднее в столичном управлении СК РФ сообщили, что было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).