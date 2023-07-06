Москва, 6 июля, 2023, 16:18 — ИА Регнум. Британские власти исключили бывшего первого зампреда правления Сбербанка Льва Хасиса из санкционного списка. Об этом говорится в документе, опубликованном 6 июля на сайте минфина Великобритании.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

Запись «Лев Аронович Хасис», указано в документе, исключена из консолидированного списка. На это имя больше на распространяются санкции, предполагающие арест активов и запрет на оказание трастовых услуг.

Британский минфин не привёл причин принятого решения.

В конце марта 2022 года Хасиса включили в чёрный список Великобритании, так как он был связан с деятельностью попавшего под санкции Сбербанка.

Как сообщало ИА Регнум, 22 февраля 2022 года Хасис провёл в Сбербанке последний рабочий день в качестве первого заместителя председателя правления. Ранее предполагалось, что эту должность он покинет 1 июня того же года, после чего возглавит холдинг Сбербанка в сфере электронной коммерции. Источники агентства сообщили, что Хасис решил полностью покинуть компанию, сосредоточиться на своих проектах и посвятить основное время семье и детям.