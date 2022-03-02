Москва, 2 марта, 2022, 16:53 — ИА Регнум. Топ-менеджер перестал работать в банке

Mos.ru Штаб-квартира Сбербанка в Москве

Лев Хасис покинул правление Сбербанка и не планирует возглавлять холдинг электронной коммерции. По информации двух источников ИА REGNUM, он полностью сосредоточится на своих проектах. 22 февраля стало последним днём работы Хасиса в Сбербанке в качестве первого заместителя председателя правления. После переговоров, которые длились несколько месяцев, он окончательно покинул компанию, сообщил давний коллега Хасиса, работавший с ним много лет. Хотя ранее сообщалось, что топ-менеджер продолжит работать в качестве президента холдинга электронной коммерции, который собирался создать Сбер, и консультанта Сбера, сейчас эта опция не рассматривается, а Хасис полностью сконцентрируется на своих собственных проектах. Причинами такого решения называют усталость топ-менеджера, который руководил созданием экосистемы и операционными функциями Сбера в течение последних 9 лет, и его желание посвятить основное время семье. В декабре у 55-летнего Хасиса родился шестой ребёнок, и он хотел уделять больше времени воспитанию младших детей, что было бы невозможно, работая в Сбере.

Артём Кол