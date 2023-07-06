Москва, 6 июля, 2023, 15:33 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пообещал рассказать белорусскому коллеге Александру Лукашенко о ставропольском картофеле. Об этом 6 июля российский лидер рассказал на на встрече с главой Ставрополья Владимиром Владимировым.

Александр Казаков/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин во время встречи с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым

Так, губернатор на встрече с президентом упомянул, что в крае раньше никогда не производили картофель.

«Сегодня в рамках поручения, которое вы давали, 600 тыс. тонн», — доложил Владимиров.

В свою очередь Путин поинтересовался, «вкусная ли картошка». Владимиров пообещал, что в следующий раз привезет её на пробу.

«Как в Белоруссии?» — спросил глава государства.

«Лучше. Я думаю, что лучше», — заверил глава Ставрополья.

«Я скажу Александру Григорьевичу [Лукашенко]», — с улыбкой пообещал Путин.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3817934" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Путин пообещал рассказать Лукашенко о ставропольской картошке

Как сообщало ИА Регнум, в России по итогам 2022 года собранный объём плодов и ягод превысил показатель предыдущего года на 5% и составил более 1,5 млн тонн.

В Минсельхозе связывают увеличение объёмов производства с высокими темпами закладки современных интенсивных садов и питомников. Так, в прошлом году заложили порядка 11 тысяч га. Это в дальнейшем позволит сократить объёмы импорта и наращивать урожаи плодов и ягод.