Путин пообещал рассказать Лукашенко о ставропольской картошке
Москва, 6 июля, 2023, 15:33 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пообещал рассказать белорусскому коллеге Александру Лукашенко о ставропольском картофеле. Об этом 6 июля российский лидер рассказал на на встрече с главой Ставрополья Владимиром Владимировым.
Так, губернатор на встрече с президентом упомянул, что в крае раньше никогда не производили картофель.
«Сегодня в рамках поручения, которое вы давали, 600 тыс. тонн», — доложил Владимиров.
В свою очередь Путин поинтересовался, «вкусная ли картошка». Владимиров пообещал, что в следующий раз привезет её на пробу.
«Как в Белоруссии?» — спросил глава государства.
«Лучше. Я думаю, что лучше», — заверил глава Ставрополья.
«Я скажу Александру Григорьевичу [Лукашенко]», — с улыбкой пообещал Путин.
Как сообщало ИА Регнум, в России по итогам 2022 года собранный объём плодов и ягод превысил показатель предыдущего года на 5% и составил более 1,5 млн тонн.
В Минсельхозе связывают увеличение объёмов производства с высокими темпами закладки современных интенсивных садов и питомников. Так, в прошлом году заложили порядка 11 тысяч га. Это в дальнейшем позволит сократить объёмы импорта и наращивать урожаи плодов и ягод.