Москва, 6 января, 2023, 13:02 — ИА Регнум. В России по итогам 2022 года собранный объём плодов и ягод превысил показатель предыдущего года на 5% и составил более 1,5 млн тонн, сообщает 6 января пресс-служба Минсельхоза.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Брусника. Ягода

В ведомстве связывают увеличение объёмов производства с высокими темпами закладки современных интенсивных садов и питомников. Так, в прошлом году заложили порядка 11 тысяч га. Это в дальнейшем позволит сократить объёмы импорта и наращивать урожаи плодов и ягод.

В России в основном выращиваются яблоки, сливы, вишня, черешня, абрикос, смородина, малина и земляника садовая. В последние годы активно развивается производство голубики. Регионами — лидерами по выращиванию плодов и ягод являются Краснодарский и Ставропольский края, Кабардино-Балкарская Республика, республики Крым и Ингушетия, Воронежская, Волгоградская и Липецкая области.

В поддержку садоводства предусмотрено возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями, льготное инвестиционное и краткосрочное кредитование, компенсация прямых понесённых затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, гранты малым формам хозяйствования.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в 2022 году обновили рекорд по сбору масличных культур, собрав 25,6 млн подсолнечника, сои и рапса.

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