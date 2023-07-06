Тбилиси, 6 июля, 2023, 15:40 — ИА Регнум. Посол Грузии на Украине Георгий Закарашвили покинул Киев. Об этом 6 июля сообщило агентство «Интерпрессньюс», ссылаясь на МИД Грузии.

«Грузинский посол уже покинул Киев», — сообщило агентство.

Как передавало ИА Регнум, президент Украины Владимир Зеленский 3 июля поручил МИД выслать посла Грузии в Киеве из-за ситуации с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, выразить грузинскому дипломату решительный протест и предложить покинуть страну в течение 48 часов для проведения консультаций в Тбилиси.

Ранее Саакашвили заявил, что умирает, находясь в заключении, из-за многочисленных заболеваний, хотя по возвращении в страну в 2021 году был здоров. По мнению специалистов, у Саакашвили нет серьёзных проблем со здоровьем, но человеку нужно вырваться из тюрьмы и показать на весь мир, что его там мучают. Поэтому экс-президент страны плохо питается и объявил голодовку.

В МИД Грузии назвали крайней формой обострения отношений заявления Киева по делу Саакашвили. В ведомстве выразили сожаление, что Киев прибегает к такому шагу по отношению к «дружескому государству и народу».