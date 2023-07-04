Тбилиси, 4 июля, 2023, 17:10 — ИА Регнум. Рекомендация украинских властей послу Грузии Георгию Закарашвили вернуться в Тбилиси для проведения консультаций из-за ситуации с экс-президентом страны Михаилом Саакашвили является крайней формой обострения отношений, говорится в заявлении грузинского МИД.

ТАСС/EPA/ZURAB KURTSIKIDZE Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили

«МИД Грузии выражает глубокую обеспокоенность в связи с решением властей Украины, чтобы посол Грузии покинул территорию страны для консультаций», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что это действие представляет крайнюю форму обострения дипломатических отношений.

В МИД Грузии выразили сожаление, что «официальный Киев прибегает к этому шагу по отношению к дружескому государству и народу».

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 3 июля, президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД страны выслать посла Грузии в Киеве из-за ситуации с бывшим грузинским лидером Михаилом Саакашвили.

Украинский президент поручил министерству иностранных дел вызвать посла Грузии на Украине, выразить ему решительный протест и предложить покинуть страну в течение 48 часов для проведения консультаций со своей столицей.