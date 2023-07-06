Екатеринбург, 6 июля, 2023, 13:44 — ИА Регнум. Суд в Екатеринбурге избрал меру пресечения исполняющей обязанности заведующей детского сада Анне Гилёвой, который посещал убитый шестилетний мальчик Далер Бобиев, сообщили 6 июля в Telegram-канале Свердловского областного суда.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В удовлетворении ходатайства следователя об аресте обвиняемой судом отказано, избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий», — говорится в сообщении.

Таким образом, Гилёвой на период предварительного расследования уголовного дела запрещено общаться с потерпевшими, а также обвиняемыми, подозреваемыми и свидетелями.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3817898" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Суд избрал меру пресечения заведующей детсада, куда ходил убитый мальчик

Как сообщало ИА Регнум, по данным следствия, Далер Бобиев скончался 3 декабря 2022 года в результате побоев. Искать его начали 26 июня, тело нашли в сумке в гараже семьи Наумовых. Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве, арестована опекун мальчика Вероника Наумова.

Биологическая мать Далера Ольга Ляпустина отказалась приезжать на похороны сына. Она заявила, что ей не к кому ехать, так как мёртвый ребёнок «полгода пролежал в гараже в сумке».