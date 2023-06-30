Суд арестовал опекуншу убитого в Екатеринбурге шестилетнего ребёнка

Екатеринбург, 30 июня, 2023, 14:23 — ИА Регнум. Обвиняемую в убийстве шестилетнего Далера Бобиева в Екатеринбурге Веронику Наумову заключили под стражу до 26 августа, решение вынес суд 30 июня, сообщил Telegram-канал «112».

Донат Сорокин/ТАСС Приемная мать шестилетнего Далера Бобиева Вероника Наумова, подозреваемая в его убийстве

Наумова, опекунша мальчика, как сообщил близкий к её семье источник, обращалась с ребёнком жестоко, стараясь добиться признания его инвалидом. При этом мальчик, когда попал в её семью, был здоров.

По словам собеседника канала, Наумова, воспитывавшая трёх своих и трёх приёмных детей, в том числе Далера, жестоко обращалась с ними. Дети выполняли всю работу по дому, и, если Наумовой что-то не нравилось, она кричала на них, иногда била.

«А когда кто-то приходил, она просто сбрасывала Далера в подпол под кухней и велела сидеть молча. К нему отношение у Вероники было особенно жестокое», — сообщил источник.

По его данным, у мальчика никаких психических отклонений, когда он поступил на воспитание к Наумовой, не было. Она сама внушила ребёнку, что у него есть воображаемый друг. Были случаи, когда она душила Далера до потери сознания, а когда отпускала его на пол, у него начинались судороги. Дети по её приказу снимали происходящее на телефон для последующего предъявления врачам.

«Целью женщины была инвалидность ребёнка. Тогда она могла бы сдать его на лечение и получать от государства существенно больше денег за воспитание инвалида», — сообщил источник канала.

Отмечается, что Наумова хотела взять в семью ещё несколько детей. Опека не препятствовала этому, потому что к приходу представителей службы в доме был порядок. Синяки и укусы дети объясняли собственной неосторожностью, утверждали, что любят опекуншу.

Как сообщало ИА Регнум, информация о пропаже Далера Бобиева появилась 27 июня. СМИ сообщали, что ребёнок, страдающий психическими отклонениями, ушёл из дома вечером 26 июня, и не вернулся.

Наумову признали потерпевшей, её допросили. 29 июня её задержали, полагая, что она может быть причастна к исчезновению ребёнка.

В этот же день тело ребёнка нашли возле гаражного комплекса в Чкаловском районе: труп находился в сумке, причём смерть, как определили криминалисты, наступила несколько месяцев назад. Стало очевидно, что Наумова скрыла факт смерти мальчика.

В ходе следствия выяснилось, что Далера передали под опеку в 2019 году, когда ему было два года. Его изъяли из семьи: мать пила, а отец отбывал наказание в колонии. Отец собирался забрать мальчика к себе, когда выйдет из колонии.

Наумова свою вину отрицает, утверждая, что Далер утонул в ванной и что это был несчастный случай.