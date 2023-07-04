Екатеринбург, 4 июля, 2023, 20:43 — ИА Регнум. Биологическая мать убитого в Екатеринбурге шестилетнего мальчика Ольга Ляпустина отказалась приезжать на похороны сына, сообщил 4 июля «Четвёртый канал» в своём Telegram-канале.

«Полгода он в гараже пролежал в сумке в этой. Там уже к кому на похороны-то ехать?» — сказала она. Ляпустина заявила, что ей плевать на подозреваемую в убийстве Веронику Наумову. Она считает, что её накажет Бог за такой поступок.

Женщина также рассказала, что пыталась вернуть своих детей домой. Она уверяет, что сына у неё забрали во время застолья её родственников, хотя она была трезвой. После этого ей не отдали детей, потому что у неё нет работы и она не сможет их обеспечить.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июня в Екатеринбурге заявили о пропаже шестилетнего ребёнка, который ушёл из дома и пропал без вести. В поисках принимали участие полторы тысячи человек. Они опросили более 1800 местных жителей, рассчитывая получить информацию. Позднее задержали 34-летнюю женщину, Веронику Наумову, опекуна пропавшего мальчика. Сообщалось, что она воспитывала также троих родных детей и троих приёмных, обращалась с ними жестоко.

Тело ребёнка вскоре нашли в большой сумке в гаражном комплексе в Чкаловском районе города. Криминалисты определили, что смерть наступила несколько месяцев назад. Таким образом, Наумова скрыла факт смерти мальчика. Она не признала свою вину и заявила, что произошёл несчастный случай, и ребёнок утонул в ванной.