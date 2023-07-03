Париж, 3 июля, 2023, 22:44 — ИА Регнум. Размер убытков от беспорядков во Франции составил минимум 1 млрд евро. Об этом в интервью газете Le Parisien заявил глава союза французских предпринимателей (Medef) Жоффруа Ру де Безьё.

Gao Jing/XinHua/globallookpress Полиция Франции

По его словам, пока рано приводить более точные цифры, кроме того, не учтён ущерб в сфере туризма.

В настоящий момент уничтожено 300 банковских отделений, полностью разграблены 200 торговых предприятий, порядка 250 киосков повреждены, добавил глава союза предпринимателей.

Как сообщало ИА Регнум, с 27 июня по всей Франции возникли массовые беспорядки после инцидента в пригороде Парижа. В Нантере сотрудники полиции остановили на автомобиле 17-летнего подростка арабского происхождения, который находился за рулём без водительских прав. Юноша отказался следовать требованиям стражей порядка. Нарушитель попытался скрыться и наехал на одного из полицейских. Другой сотрудник полиции открыл огонь и застрелил подростка.

Только в Марселе ущерб из-за погромов коммерческих предприятий составил более €100 млн. С наибольшими проблемами столкнулись организации, чьи складские помещения были полностью разграблены. На ликвидацию нанесенного урона уйдут месяцы, считает председатель торгово-промышленной палаты «Экс-Марсель-Прованс» Жан-Люк Шовен.

Президент Франции Эммануэль Макрон 4 июля планирует встретиться с мэрами коммун, пострадавших в результате беспорядков.