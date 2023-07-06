Москва, 6 июля, 2023, 12:28 — ИА Регнум. Власти Киева готовят украинскую территорию для оккупации Западом, заявила 6 июля на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Они просто ожидают, готовят территорию Украины для оккупации теми, кто должен ими управлять», — сказала Захарова.

Она добавила, что президент Украины Владимир Зеленский отказал народу Украины в возможности управлять собственной страной.

Как передавало ИА Регнум, о том, что Украина в ближайшем будущем перестанет существовать, заявлял ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, Россию устраивают два из трёх возможных сценариев её распада, и оба они предполагают раздел земель Украины между Россией и Евросоюзом.

Президент России Владимир Путин, выступая на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), подтвердил, что Польша мечтает заполучить Западную Украину. «Поляки спят и видят, как вернуть Западную Украину», — сказал он.

Эксперты рассмотрели возможность разделения Украины по «корейскому сценарию». Противниками этого будет Великобритания, претендующая на покровительство Киеву и пока не настроенная на компромисс, а в рамках ЕС — страны Прибалтики и Польша. Поляки заинтересованы в полном контроле над Украиной, отметили эксперты.