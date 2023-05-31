Донецк, 31 мая, 2023, 11:24 — ИА Регнум. У военных украинской армии порою наблюдается отсутствие инстинкта самосохранения. Об этом 31 мая рассказал снайпер группировки российских войск «Юг».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Были случаи, когда противник выходил без оружия, без брони и экипировки и просто шел. Это выглядело очень отчаянно», — привело его слова РИА Новости.

Военный отметил, что, возможно, неадекватно ведущие себя военные ВСУ принимают какие-то препараты, и подчеркнул, что такое поведение для человека ненормально.

Как сообщало ИА Регнум, 10 мая заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Гребенкин заявил, что наркомания чрезвычайно распространена среди военнослужащих ВСУ. Он уточнил, что употребление наркотиков в украинской армии превратилось в «норму» из-за того, что западные страны руками Киева гонят солдат на убой.

Бывший посол ЛНР в России Родион Мирошник 3 февраля выразил предположение, что на военнослужащих ВСУ ставят опыты, проверяя на них действие новых наркотиков. По его словам, на это указывает неадекватное подведение украинских военных, попадающих в плен.