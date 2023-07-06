Валуйки, Белгородская область, 6 июля, 2023, 04:05 — ИА Регнум. Территорию города Валуйки Белгородской области разминируют сапёры Западного военного округа. Видео работы военных инженеров опубликовало 6 июля Минобороны РФ.

mil.ru Сапёр

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3817805" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Сапёры обезвреживают территорию Белгородской области после обстрелов ВСУ

Десятки домовладений и личных автомобилей мирных граждан повреждены в результате обстрелов украинской артиллерией.

При обнаружении взрывоопасных предметов люди обращаются к участковому. Затем в работу вступают сапёры. Они обезвреживают и увозят на безопасное расстояние опасные предметы либо на месте уничтожают их.

Военные совершают подомовой обход обратившихся к властям жителей и дают им советы, как действовать при обнаружении подозрительных предметов.

Как сообщало ИА Регнум, под дорогой в ЛНР обнаружили самодельное взрывное устройство весом в одну тонну, которое затем обезвредили сотрудники Росгвардии. Обнаружить взрывчатку удалось с помощью данных от военной контрразведки. Взрывателем для устройства был 25-килограммовый деревянный ящик с тротилом с установленным в нём электродетонатором.

Расчёты самоходной реактивной установки разминирования УР-77 «Метеорит» Центрального военного округа проделывают проходы на минном поле, расчищая дорогу для продвижения российских штурмовых бригад. Ширина прохода составляет около шести метров, а длина — от 80 до 90 м.