Москва, 6 июля, 2023, 05:28 — ИА Регнум. Бойцы ВС России успешно отразили атаки штурмовых групп ВСУ в зоне проведения специальной военной операции, сообщил 6 июля начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Он уточнил, что наступление украинских войск было отражено на соледаро-артемовском, авдеевском и марьинском направлениях. Украинская армия понесла значительные потери в живой силе и технике, добавил Астафьев.

Ранее ИА Регнум передавало, ВС России взяли в плен чемпиона Украины по боксу, боевика нацподразделения «Кракен» Андрея Приходько. До службы в ВСУ он профессионально занимался боксом, завоевав звания чемпиона Украины, обладателя кубка Украины, а также мастера спорта. Служить боксёр пошёл из-за недопонимания с тренером. В плен Приходько попал на артёмовском направлении, когда пошли в наступление из населённого пункта Часов Яр.

Артиллеристы группировки войск «Юг» Вооружённых сил России уничтожили под Артёмовском украинскую станцию спутниковой связи Starlink и пункт управления беспилотными летательными аппаратами. В результате боевых действий в районе Берховки Артёмовского района ДНР 77-я аэромобильная бригада ВСУ потеряла минимум два танка и две боевые машины пехоты.