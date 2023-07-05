Лондон, 5 июля, 2023, 17:22 — ИА Регнум. Великобритания начнёт подготовку украинских лётчиков в августе, сообщил 5 июля замглавы британского министерства обороны Джеймс Хиппи.

Karl-Josef Hildenbrand/Global Look Press

«Великобритания начнёт базовое обучение до 20 украинских пилотов в августе», — говорится в его письменном ответе на вопрос депутата палаты общин Люка Полларда, который приводит ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, на Украине ещё в 2019 году шла полным ходом подготовка военных лётчиков для участия в боевых действиях с Россией. Об этом 4 июля стало известно из диссертации выпускника лётного факультета Харьковской академии ПВО минобороны Украины лейтенанта Станислава Сороколата.

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак ранее оправдал низкие темпы контрнаступления вооружённых сил преимуществом России в воздухе. Он подчеркнул, что скорейшая передача союзниками боевых истребителей четвёртого поколения F-16 смогла бы помочь ВСУ быстрее вернуть утраченные территории.

Владимир Зеленский в свою очередь обвинял западные страны в затягивании процесса подготовки украинских пилотов на истребителях F-16. На пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом 1 июля украинский президент заявил, что коалиция стран по поставкам истребителей уже сформирована, однако графика тренировочных миссий до сих пор нет.