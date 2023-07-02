Киев, 2 июля, 2023, 22:25 — ИА Регнум. Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак оправдал низкие темпы контрнаступления вооружённых сил преимуществом Российской Федерации в воздухе.

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

«Множество мин и преимущество врага в воздухе… Каждый, кто хотел увидеть стремительный боевик с наступлением, должен помнить об этих вещах, а также о важности жизни каждого нашего воина», — написал Ермак в своём Telegram-канале.

Глава офиса Зеленского отметил, что скорейшая передача союзниками боевых истребителей четвёртого поколения F-16 смогла бы помочь украинским Вооружённым силам быстрее вернуть утраченные территории.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о подготовке Вооружённых сил Украины ко второму этапу контрнаступления. По его словам, наступление может начаться на любом из участков фронта: от васильевского направления до Времевского выступа.

Как передавало ИА Регнум, Владимир Зеленский обвинил западные страны в затягивании процесса подготовки украинских пилотов на истребителях F-16. На пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом 1 июля украинский президент заявил, что коалиция стран по поставкам истребителей уже сформирована, однако графика тренировочных миссий до сих пор нет.