Киев, 4 июля, 2023, 05:21 — ИА Регнум. На Украине ещё в 2019 году шла полным ходом подготовка военных лётчиков для участия в боевых действиях с Россией. Об этом заявил в своей диссертации выпускник лётного факультета Харьковской академии ПВО Минобороны Украины лейтенант Станислав Сороколат.

(сс) Official U.S. Navy Page Летчик

В работе Сороколата «Методика штурманских расчётов по обеспечению специального боевого полёта…» есть подтверждения, касающиеся подготовки военных лётчиков, попавшие в распоряжение РИА Новости. Работа датируется 2019 годом.

По мнению военного лётчика, применение авиации в боевых действиях показывает, что наибольшую опасность для ВСУ будет представлять собой именно авиационная группировка противника и только воздушные силы способны нанести поражение.

«ЛНР и ДНР, объявившие о своей независимости в 2014 году, авиационной группировкой не располагали и не располагают до сих пор. Киев же использовал свою авиацию для бомбардировок мирных городов Донбасса», — писал лётчик.

Подытоживая, Сороколат приводит обоснование, что велась подготовка авиации Украины к началу боевых действий.

«Только транспортная авиация способна к началу и с начала боевых действий осуществить перевозку войск, вооружения, боеприпасов и других материальных средств, десантирование воздушных десантов, поставку им вооружения, боеприпасов и других материальных средств», — написал эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев нуждается в 120 западных истребителях, в первую очередь в американских F-16.

Глава военного комитета Североатлантического альянса адмирал Роб Бауэр заявил, что украинская армия не получит истребители F-16 до завершения контрнаступления. При этом министра иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что одна из стран обещала начать в июне подготовку украинских пилотов по управлению истребителями F-16. Из-за ошибки в расчётах график тренировок сдвигается.