Бердянск, Запорожская область, 5 июля, 2023, 16:51 — ИА Регнум. Система ПВО сработала в запорожском Бердянске после попытки украинских войск нанести удар по городу. Об этом городская администрация сообщила 5 июля в официальном Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

В Бердянске около 16:30 по местному времени (совпадает с московским) прозвучала серия взрывов. Горожане могли наблюдать в небе взрывы противоракет, говорится в сообщении.

«Террористический киевский режим предпринял очередную попытку нанести удар по мирному городу», — сообщили власти.

Подробности произошедшего уточняются.

Бердянск — город-порт на юге Запорожской области, на берегу Азовского моря. Как сообщало ИА Регнум, серия взрывов прогремела в Бердянске утром 30 июня. ВСУ попытались нанести удар по городу британскими ракетами Storm Shadow, сообщил председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Средства ПВО успешно отразили попытку атаки ВСУ.