Париж, 5 июля, 2023, 14:54 — ИА Регнум. В ходе беспорядков протестующие во Франции могут использовать оружие из стран НАТО, которое ранее было поставлено на Украину. Об этом написал портал AgoraVox.

Иван Шилов ИА REGNUM

В статье отмечается, что в условиях конфликта на Украине и бесконтрольного оборота оружия, которое НАТО отправило Киеву, существует риск того, что это оружие будет использоваться во Франции в ходе беспорядков.

Автор обратил внимание на то, что западное оружие, которое предназначалось для использования на Украине, уже давно появилось на чёрных рынках Европы.

Журналист высказал мнение о том, что в ближайшее время у протестующих могут оказаться не только украинские автоматы, но и противотанковые ракетные комплексы Javelin и противовоздушные комплексы Stinger.

Как передавало ИА Регнум, с 27 июня после инцидента в пригороде Парижа по всей Франции вспыхнули массовые беспорядки. В Нантере сотрудники полиции остановили 17-летнего подростка арабского происхождения, который находился за рулём без водительских прав. Юноша отказался следовать требованиям стражей порядка. Нарушитель попытался скрыться и наехал на одного из полицейских. Другой сотрудник полиции открыл огонь и застрелил подростка.

За ночь во Франции во время беспорядков подожгли порядка 160 автомобилей. По информации СМИ, было выявлено 202 возгорания в общественных местах, 159 случаев поджога автомобилей и 24 случая поджога, повреждения или попытки поджога зданий.