Париж, 4 июля, 2023, 10:12 — ИА Регнум. Порядка 160 автомобилей подожгли минувшей ночью во Франции во время беспорядков, которые начались после убийства сотрудником полиции 17-летнего подростка. Об этом 4 июля сообщила газета Le Figaro.

По её данным, было выявлено 202 возгорания в общественных местах, 159 случаев поджога автомобилей и 24 случая поджога, повреждения или попытки поджога зданий.

Как передавало ИА Регнум, по всей Франции с 27 июня вспыхнули массовые беспорядки после инцидента в пригороде Парижа. В Нантере сотрудники полиции остановили на автомобиле 17-летнего подростка арабского происхождения, который находился за рулём без водительских прав. Юноша отказался следовать требованиям стражей порядка. Нарушитель попытался скрыться и наехал на одного из полицейских. Другой сотрудник полиции открыл огонь и застрелил подростка.

Глава союза французских предпринимателей (Medef) Жоффруа Ру де Безьё заявил, что размер убытков от беспорядков во Франции составил минимум 1 млрд евро. Было уничтожено 300 банковских отделений, полностью разграблены 200 торговых предприятий, порядка 250 киосков повреждены, добавил глава союза предпринимателей.