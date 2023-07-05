Москва, 5 июля, 2023, 13:49 — ИА Регнум. Российский аналог H&M Home и Zara Home — Redecoro — выйдет на рынок России осенью 2023 года, в ближайшие два года планируется открыть порядка 50 магазинов на территории России и в странах СНГ. Об этом сообщила управляющий партнёр Redecoro Анастасия Кондакова.

Represented by ZUMA Press, Inc./Global Look Press

«До конца 2023 года мы откроем в Москве два офлайн и один онлайн-магазин», — приводит ТАСС её слова.

Кондакова уточнила, что в ближайшие два года планируется открыть до 50 магазинов в России и СНГ.

Отмечается, что осенью 2023 года бренд представит первую собственную линейку посуды, домашнего декора, текстиля, товаров для ванной и кухни.

Как передавало ИА Регнум, испанская бизнес-группа Inditex, владеющая такими брендами, как Bershka, Pull & Bear, Stradivarius, Oysho, Massimo Dutti, Zara и Zara Home, достигла соглашения с группой Daher о продаже бизнеса в России, где у неё действовало около 500 магазинов.

Деятельность компании в России была приостановлена в марте 2022 года. Ожидается, что Pull & Bear откроется под названием DUB, а Zara — Maag. Уточняется, что продукция обеих компаний под новыми брендами будет производиться в Турции и Китае.

Потери из-за отказа от бизнеса в России для иностранных компаний, владеющих розничными потребительскими брендами, могли составить в общей сложности $2 млрд. При этом объём их недополученной прибыли может составлять от $1,3 млрд до $1,5 млрд, а сумма в $2 млрд образуется с учётом временно закрытых торговых сетей.

По поводу компаний, которые покидают Россию под давлением санкций, президент России Владимир Путин заявил, что многих из них вынуждают к такому решению и что на российском рынке они работали добросовестно. Россия при этом не несёт потерь, развивая свой бизнес, уточнил российский лидер, он пожелал «всего доброго» компаниям, которые под давлением своих правительств уходят с российского рынка.

Ранее Владимир Путин отмечал, что санкции против Москвы приводят к ряду сложностей, но и делают Россию в чём-то сильнее.

30 мая президент России заявил, что российским дизайнерам и производителям одежды сильно повезло, поскольку иностранные конкуренты освободили для них рынок объёмом два триллиона рублей.

По словам журналиста газеты The Washington Post Робина Диксона, большинство иностранных компаний, объявивших об уходе из России после начала СВО, продолжили работать в стране. Согласно результатам исследования Университета Санкт-Галлена в Швейцарии, к ноябрю 2022 года Россию покинуло менее 10% западных компаний. Автор статьи обращает внимание на то, что некоторые фирмы объявили о приостановке или сокращении операций, некоторые заявили о продаже российских активов. Но в результате иностранные компании до сих пор ищут покупателей и пытаются уменьшить стоимость своего ухода с российского рынка.

25 марта зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что многие ушедшие из России иностранные компании жалеют о своём решении. Он отметил, что из-за ухода из страны эти организации перестали контролировать прибыль. Он добавил, что ряд компаний, вероятнее всего, вернётся в Россию: кто-то — как только закончится спецоперация, кто-то, напротив, «будет ждать одобрения сверху».