СМИ: два испанских бренда одежды в апреле вернутся в Россию под новыми названиями

Москва, , 11:24 — REGNUM Бренды одежды из Испании Bershka и Pull & Bear возвратятся в Россию в апреле, изменив свои названия. Об этом 10 марта сообщает телеграм-канал Mash.

«Bershka вернётся в Россию под новым названием — Ecru. Камбэк ждём в апреле. Вместе с ней Pull & Bear станет DUB и Zara — Maag», — говорится в сообщении.

Отмечается, что открытие указанных брендов в РФ под новыми названиями было перенесено из-за землетрясений в Турции и в данный момент обе компании набирают персонал.

Также указывается, что продукция обеих компаний под новыми брендами будет производиться в Турции и Китае.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрии в будущем, возможно, из-за меняющихся геополитических реалий придётся пересмотреть свои отношения с Россией.