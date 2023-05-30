Москва, 30 мая, 2023, 18:42 — ИА Регнум. Российским дизайнерам и производителям одежды сильно повезло, поскольку иностранные конкуренты освободили для них рынок объёмом два триллиона рублей. Об этом 30 мая заявил президент России Владимир Путин.

Владимир Гердо/ТАСС Магазин одежды

«Вот вам повезло, ваши иностранные коллеги убрали [свою продукцию с российского рынка], освободили вам жизненное пространство», — сказал Путин, обращаясь к руководителю ресурсного центра Fashion Hub Russia Георгию Ростовщикову во время посещения культурно-образовательного кластера в центре «Зотов» на Ходынке.

Глава государства отметил, что иностранные производители одежды освободили для российских около двух миллионов квадратных метров торговых площадей.

Ростовщиков пообещал президенту, что российский бизнес заполнит эту нишу, которая, как отметил Путин, составляет два триллиона рублей.

Как ранее сообщало ИА Регнум, в 2022 году, после начала специальной военной операции на Украине, антироссийские санкции усилились. Более 500 иностранных компаний решили приостановить деятельность или вовсе уйти из России. Речь идет об уходе порядка 5000 торговых марок и проектов.

Однако задолго до этого российские власти взяли курс на импортозамещение. Расчёт оказался верным, это подтверждается мнениями экономистов, политиков и общественных деятелей. 9 февраля на заседании наблюдательного совета «Агентства стратегических инициатив» Владимир Путин заявил, что из-за потери российского рынка иностранные компании несут огромные убытки.