Париж, 5 июля, 2023, 03:30 — ИА Регнум. Мать убитого сотрудником полиции в пригороде Парижа подростка пожаловалась в прокуратуру на автора инициативы по сбору средств на оказание помощи семье полицейского. Об этом говорится на сайте радиостанции RMC.

Иван Шилов ИА REGNUM Протесты во Франции

Отмечается, что адвокат матери убитого объявил о подаче 4 июля жалобы на Жана Мессию за мошенничество в организованной банде и сокрытие преступления.

По мнению адвоката семьи погибшего подростка, Мессиа незаконно использовал предыдущие правонарушения юноши, чтобы криминализировать его и создать движение в поддержку правоохранителя.

Юрист обвиняет Мессиа в мошенничестве, незаконном использовании данных полиции и сокрытии преступления. За каждое из них ему грозит пять лет лишения свободы и штрафы от 300 тыс. евро.

Согласно данным сайта для сбора пожертвований Gofundme, на поддержку семьи полицейского из Нантера удалось собрать более 1,5 млн евро с помощью свыше 80 тыс. человек.

Как сообщало ИА Регнум, во Франции с 27 июня возникли массовые беспорядки после инцидента в пригороде Парижа. В Нантере сотрудники полиции остановили на автомобиле 17-летнего подростка арабского происхождения, который находился за рулём без водительских прав. Юноша отказался следовать требованиям стражей порядка. Нарушитель попытался скрыться и наехал на одного из полицейских. Другой сотрудник полиции открыл огонь и застрелил подростка.

По словам главы союза французских предпринимателей (Medef) Жоффруа Ру де Безьё, размер убытков от захлестнувших Францию беспорядков составил минимум 1 млрд евро.

Бабушка 17-летнего подростка Наэля Мерзука, которого 27 июня застрелил полицейский, призвала участников протестов, начавшихся после этого убийства, остановиться. Женщина попросила прекратить нападения на школы, на сотрудников полиции и призвала дождаться суда, добавив, что доверяет французской судебной системе.