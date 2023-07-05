Семью убитого во Франции подростка возмутили сборы денег для полицейского
Семья убитого во Франции подростка недовольна сбором денег для помощи полицейскому
Париж, 5 июля, 2023, 03:30 — ИА Регнум. Мать убитого сотрудником полиции в пригороде Парижа подростка пожаловалась в прокуратуру на автора инициативы по сбору средств на оказание помощи семье полицейского. Об этом говорится на сайте радиостанции RMC.
Отмечается, что адвокат матери убитого объявил о подаче 4 июля жалобы на Жана Мессию за мошенничество в организованной банде и сокрытие преступления.
По мнению адвоката семьи погибшего подростка, Мессиа незаконно использовал предыдущие правонарушения юноши, чтобы криминализировать его и создать движение в поддержку правоохранителя.
Юрист обвиняет Мессиа в мошенничестве, незаконном использовании данных полиции и сокрытии преступления. За каждое из них ему грозит пять лет лишения свободы и штрафы от 300 тыс. евро.
Согласно данным сайта для сбора пожертвований Gofundme, на поддержку семьи полицейского из Нантера удалось собрать более 1,5 млн евро с помощью свыше 80 тыс. человек.
Как сообщало ИА Регнум, во Франции с 27 июня возникли массовые беспорядки после инцидента в пригороде Парижа. В Нантере сотрудники полиции остановили на автомобиле 17-летнего подростка арабского происхождения, который находился за рулём без водительских прав. Юноша отказался следовать требованиям стражей порядка. Нарушитель попытался скрыться и наехал на одного из полицейских. Другой сотрудник полиции открыл огонь и застрелил подростка.
По словам главы союза французских предпринимателей (Medef) Жоффруа Ру де Безьё, размер убытков от захлестнувших Францию беспорядков составил минимум 1 млрд евро.
Бабушка 17-летнего подростка Наэля Мерзука, которого 27 июня застрелил полицейский, призвала участников протестов, начавшихся после этого убийства, остановиться. Женщина попросила прекратить нападения на школы, на сотрудников полиции и призвала дождаться суда, добавив, что доверяет французской судебной системе.