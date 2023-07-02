Париж, 2 июля, 2023, 17:36 — ИА Регнум. Бабушка 17-летнего подростка Наэля Мерзука, которого 27 июня застрелил полицейский, призвала участников протестов, начавшихся после этого убийства, остановиться, сообщил 2 июля телеканал BFM.

соцсети Момент убийства подростка

«Я хочу, чтобы это прекратилось повсеместно. Людей, которые сейчас громят, я призываю остановиться», — заявила Надия.

Женщина сказала, что нужно прекратить нападения на школы, на сотрудников полиции, и призвала дождаться суда, добавив, что доверяет французской судебной системе.

Как сообщало ИА Регнум, во Франции после гибели Мерзука (французского гражданина алжирского происхождения) расследуют два уголовных дела.

Первое — об отказе гражданина подчиниться полиции и о покушении на умышленное убийство полицейского. Оно возбуждено в связи с тем, что подросток при задержании оказал полиции сопротивление и, по версии следствия, пытался задавить сотрудника правоохранительных органов.

Второе дело об умышленном убийстве подростка без документов возбуждено против застрелившего его сотрудника полиции. Полицейского арестовали, он извинился перед семьёй убитого.

Однако протесты, которые переросли в беспорядки, продолжаются по всей стране. В парижском пригороде Нантере, где погиб Мерзук, участники беспорядков сожгли множество машин, автобусы, подожгли банк. Погромы продолжаются и в других городах.

Во Франции в ночь на 30 июня вспыхнули четыре тысячи пожаров, 492 здания, в том числе школы, получили повреждения. При этом полиция сообщает, что большинство протестующих — это несовершеннолетние. Среди них много выходцев из других стран.

После того как во Франции на фоне протестов профсоюзы полиции Unsa Police и Alliance Police Nationale заявили, что нужно добиться порядка силой, перестав уговаривать участников беспорядков, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на отсутствие во Франции толерантности, о которой так много говорят на Западе.