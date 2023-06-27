Москва, 27 июня, 2023, 15:20 — ИА Регнум. Госбюджет России становится устойчивей, растут объёмы доходов, поступающих от несырьевых отраслей. Об этом 27 июня сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства, посвящённом исполнению бюджета за первый квартал 2023 года.

Иван Шилов, ИА Регнум Михаил Мишустин

«Серьёзно изменилось соотношение источников поступления доходов, что свидетельствует об увеличении роли несырьевых частей экономики», — сказал он.

Премьер-министр сообщил, что это относится к реальному сектору экономики. Он отдельно отметил развитие обрабатывающих предприятий, сферы торговли и услуг, доход от которых вырос более чем на 10% в сравнении в первым кварталом 2022 года. В целом несырьевой сектор принёс в бюджет 70% от общего объёма доходов.

Мишустин подчеркнул, что российская экономика отчасти сохранила положительную динамику под давлением непростых внешних условий.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2023 года министр финансов России Антон Силуанов сообщил о сокращении доходов в госбюджет от продажи нефти и газа. Это произошло из-за того, что цены на ресурсы стали ниже, чем учтённые в бюджете. При этом глава Минфина подчеркнул, что правительство выполнит все бюджетные обязательства.