Мишустин сообщил о повышении устойчивости российского бюджета
Мишустин: российский бюджет стал устойчивей, растёт роль несырьевых отраслей
Москва, 27 июня, 2023, 15:20 — ИА Регнум. Госбюджет России становится устойчивей, растут объёмы доходов, поступающих от несырьевых отраслей. Об этом 27 июня сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства, посвящённом исполнению бюджета за первый квартал 2023 года.
«Серьёзно изменилось соотношение источников поступления доходов, что свидетельствует об увеличении роли несырьевых частей экономики», — сказал он.
Премьер-министр сообщил, что это относится к реальному сектору экономики. Он отдельно отметил развитие обрабатывающих предприятий, сферы торговли и услуг, доход от которых вырос более чем на 10% в сравнении в первым кварталом 2022 года. В целом несырьевой сектор принёс в бюджет 70% от общего объёма доходов.
Мишустин подчеркнул, что российская экономика отчасти сохранила положительную динамику под давлением непростых внешних условий.
Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2023 года министр финансов России Антон Силуанов сообщил о сокращении доходов в госбюджет от продажи нефти и газа. Это произошло из-за того, что цены на ресурсы стали ниже, чем учтённые в бюджете. При этом глава Минфина подчеркнул, что правительство выполнит все бюджетные обязательства.