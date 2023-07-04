В Чечне начата прокурорская проверка после нападения на Милашину и Немова
Прокуратура Чечни проводит проверку после нападения на журналистку Милашину и адвоката Немова
Грозный, 4 июля, 2023, 23:07 — ИА Регнум. В Чеченской Республике организована проверка после нападения в Грозном на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Об этом 4 июля сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Ход проверки находится под личным контролем прокурора Чечни Арсана Адаева.
Органом предварительного расследования устанавливаются обстоятельства инцидента, определяется степень тяжести причиненного вреда здоровью пострадавших, а также ведётся поиск причастных к содеянному лиц.
Как сообщало ИА Регнум, 4 июля неизвестные избили в аэропорту журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Александра Немова, которые прилетели в Чечню на оглашение приговора Зареме Мусаевой. Пострадавших доставили в Беслан в сопровождении уполномоченного по правам человека в Чечне Мансура Солтаева.
После случившегося председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку и представить доклад по факту нападения на журналистку Милашину и адвоката Немова в городе Грозном.
Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал, что личности напавших на журналистку и адвоката будут установлены.