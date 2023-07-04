Грозный, 4 июля, 2023, 23:07 — ИА Регнум. В Чеченской Республике организована проверка после нападения в Грозном на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Об этом 4 июля сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Кадр из видео Журналист Елена Милашина

Ход проверки находится под личным контролем прокурора Чечни Арсана Адаева.

Органом предварительного расследования устанавливаются обстоятельства инцидента, определяется степень тяжести причиненного вреда здоровью пострадавших, а также ведётся поиск причастных к содеянному лиц.

Как сообщало ИА Регнум, 4 июля неизвестные избили в аэропорту журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Александра Немова, которые прилетели в Чечню на оглашение приговора Зареме Мусаевой. Пострадавших доставили в Беслан в сопровождении уполномоченного по правам человека в Чечне Мансура Солтаева.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3817545" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В Чечне начата прокурорская проверка после нападения на Милашину и Немова

После случившегося председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку и представить доклад по факту нападения на журналистку Милашину и адвоката Немова в городе Грозном.

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал, что личности напавших на журналистку и адвоката будут установлены.