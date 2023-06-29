Санкт-Петербург, 29 июня, 2023, 11:25 — ИА Регнум. Сотрудники таможни нашли в порту Санкт-Петербурга порядка 50 кг кокаина, который был спрятан в рефрижераторе с бананами. Об этом 29 июня сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы.

Официальный канал Федеральной таможенной службы Рефрижератор с бананами

«Таможенники в порту Санкт-Петербурга обнаружили 50 кг кокаина среди бананов в одном из десяти рефрижераторных контейнеров, прибывших на таможенный пост «Гавань», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ориентировочная стоимость найденных наркотиков на чёрном рынке составляет свыше 450 млн рублей, и отмечается, что, согласно документам, груз направлялся транзитом в Узбекистан через территорию Европы.

Также указывается, что сотрудники таможни обнаружили наркотики в ходе сканирования груза инспекционно-досмотровым комплексом и затем вынули из-под обшивки рефрижератора 50 запакованных в плёнку брикетов. Как выяснили эксперты, вещество оказалось кокаином. По этому факту возбудили уголовное дело по статье 229.1 УК РФ («Контрабанда наркотических средств»).

Как сообщало ИА Регнум, 18 июня полицейские случайно нашли у хоккеиста в Москве кокаин и нарколабораторию. Наряд правоохранителей вызвали в квартиру, когда отчим спортсмена упал и сломал бедро. Во время осмотра жилого помещения были найдены запрещённые вещества.

В мае ФСБ перехватила около 500 кг кокаина, который везли в Польшу из Латинской Америки. Запрещённый груз нашли при досмотре грузовика с турецкими номерами.