Москва, 11 мая, 2023, 10:55 — ИА Регнум. Почти 500 кг кокаина, следовавшего в Польшу из Латинской Америки, перехвачены сотрудниками ФСБ России в Смоленской области. Об этом говорится в распространённом 11 мая релизе спецслужбы.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

Тайник с наркотиком, расфасованным в 116 упаковок, обнаружили при досмотре грузовика с турецкими номерами. Сотрудники ФСБ также узнали о другом автомобиле, который следовал тем же маршрутом. В нём было 373 упаковки с наркотиками.

«Общий вес изъятого в двух фурах кокаина составил 492 кг», — уточнили в ФСБ.

С поличным задержан иностранец — организатор контрабанды наркотиков. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 и части 4 статьи 229.1 УК РФ. Задержанный помещён под стражу.

В ФСБ добавили, что организованные преступные группы (ОПГ) из Европы и Латинской Америки стали активнее действовать в России. Они на месте осваивают рынок сбыта, а также отрабатывают пути транзита наркотиков в Европу.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле сотрудники ФСБ пресекли попытку транзита через территории России почти 700 кг кокаина стоимостью 2,5 млрд рублей. Трое иностранных граждан намеревались доставить партию наркотика из Латинской Америки в Евросоюз. Партия находилась на складе в Подмосковье.