Москва, 18 июня, 2023, 10:45 — ИА Регнум. Дрон-камикадзе самолётного типа «Привет-82» поразил опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили 18 июня в конструкторском бюро «Око».

Кадр из видео «Новый дрон-камикадзе Привет82 по цене газонокосилки» Дрон-камикадзе самолётного типа «Привет-82»

«Первое боевое применение «Привет-82» прошло некоторое время назад, целью являлся опорный пункт ВСУ», — рассказали в бюро.

Там отметили, что дистанция от цели до места запуска составляла около 12 км. Использовалась технология «подхват», а именно старт беспилотника происходил из тыла, а «подхват» осуществлялся оператором, который совершал поражение. При этом, оператор, применявший «Привет-82», не являлся обученным пилотом FPV-дрона.

В «Око» добавили, что это первый аппарат бюро, который использовался с боевой целью, и его первое применение прошло успешно.

Технология, разработанная специалистами «Око» позволяет оператору подхватить борт, выпущенный из тыла и направленный в точку применения. При этом борт идёт в режиме радиомолчания, то есть его не обнаруживает радиоэлектронная разведка противника. После чего около линии боестолкновения оператор при помощи пульта осуществляет подхват управления и идет на цель. Дальность полёта «Привет-82» составляет до 30 км, а скорость — до 140 км/ч. Дрон предназначен для использования в контрбатарейной борьбе и при штурме укрепрайонов.

Как сообщало 17 июня ИА Регнум, российские военнослужащие инженерно-сапёрного подразделения уничтожили опорный пункт ВСУ при помощи БТР-камикадзе. Подрыв БТР осуществили дистанционно.

В центр комплексных беспилотных решений разработали беспилотный летательный аппарат FPV-типа, способный работать в любых погодных условиях. Дрон получил название «Ультиматум». Это новейший представитель универсальной линейки FPV-дронов «Джокер». В частности, в рамках испытаний беспилотник успешно прошёл проверку функциональности при температуре минус 29 градусов.

В Сети также появились кадры работы дрона-камикадзе «Ланцет», который насквозь пробил бронеавтомобиль спецназа США при отражении наступления ВСУ. «Ланцет» пробил американскую бронемашину кумулятивной струёй.