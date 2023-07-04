Нью-Дели, 4 июля, 2023, 11:43 — ИА Регнум. Общая задача ШОС — помочь Ирану встроиться в работу организации, заявил президент России Владимир Путин 4 июля на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Нью-Дели.

РИА Новости/Александр Вильф

Российский лидер приветствовал вступление Ирана в ШОС и поздравил с полноправным членством в организации иранского президента Ибрагима Раиси. Путин отметил, что менее двух лет потребовалось иранским партнёрам для завершения всех необходимых процедур.

«И теперь наша общая задача — помочь коллегам эффективно встроиться в ведущуюся в рамках ШОС многоплановую работу», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что авторитет и влияние ШОС продолжают укрепляться, интерес к деятельности организации со стороны других государств и международных структур растёт, и это не может не вызывать удовлетворение.

ШОС доверяют, с ней хотят дружить и сотрудничать, добавил президент России.

Как сообщало ИА Регнум, 23-е заседание Совета глав государств ШОС проходит 4 июля в Нью-Дели в формате видеоконференции под председательством Индии. Путин в ходе своего выступления заявил, что ШОС вносит реальный вклад в поддержание мира и стабильности, помогает устойчивому экономическому росту стран-участниц и упрочению связей между народами в условиях, когда в мире деградирует система безопасности и обостряются геополитические противоречия.