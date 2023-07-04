Тегеран, 4 июля, 2023, 13:33 — ИА Регнум. Доллар как инструмент гегемонии Запада необходимо удалить из мировой практики для создания нового экономического порядка, заявил 4 июля президент Ирана Ибрагим Раиси на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Images Money

«Гегемония западного мира способствует гегемонии доллара. Для того чтобы создать новый экономический порядок, необходимо удалить этот инструмент гегемонии в мировой практике, использовать национальные валюты в расчетах между странами», — сказал он.

Также Раиси поблагодарил лидеров стран ШОС за приём Исламской Республики в организацию. Он отметил, что членство Ирана в ШОС предоставит стране возможность для экономического развития.

Как сообщало ИА Регнум, 4 июля Иран официально вступил в Шанхайскую организацию сотрудничества. Решение о вступлении Ирана было принято на 23-м саммите организации, который проходит под председательством Индии.

Иран стал девятым членом ШОС. В сентябре 2022 года на саммите в Самарканде был подписан меморандум об обязательствах Ирана в целях вступления в организацию. ШОС была основана 15 июня 2001 года шестью странами — Россией, Казахстаном, Киргизией, Китаем, Таджикистаном и Узбекистаном. В 2017 в организацию вступили Индия и Пакистан.