Президент Ирана выступил за удаление доллара из мировой практики
Президент Ирана Раиси призвал удалить доллар из мировой практики
Тегеран, 4 июля, 2023, 13:33 — ИА Регнум. Доллар как инструмент гегемонии Запада необходимо удалить из мировой практики для создания нового экономического порядка, заявил 4 июля президент Ирана Ибрагим Раиси на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
«Гегемония западного мира способствует гегемонии доллара. Для того чтобы создать новый экономический порядок, необходимо удалить этот инструмент гегемонии в мировой практике, использовать национальные валюты в расчетах между странами», — сказал он.
Также Раиси поблагодарил лидеров стран ШОС за приём Исламской Республики в организацию. Он отметил, что членство Ирана в ШОС предоставит стране возможность для экономического развития.
Как сообщало ИА Регнум, 4 июля Иран официально вступил в Шанхайскую организацию сотрудничества. Решение о вступлении Ирана было принято на 23-м саммите организации, который проходит под председательством Индии.
Иран стал девятым членом ШОС. В сентябре 2022 года на саммите в Самарканде был подписан меморандум об обязательствах Ирана в целях вступления в организацию. ШОС была основана 15 июня 2001 года шестью странами — Россией, Казахстаном, Киргизией, Китаем, Таджикистаном и Узбекистаном. В 2017 в организацию вступили Индия и Пакистан.