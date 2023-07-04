Нью-Дели, 4 июля, 2023, 12:35 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пригласил участников из стран ШОС на Всемирный фестиваль молодёжи в Сочи. Об этом он заявил 4 июля на саммите в Нью-Дели.

Денис Тырин/фотохост-агентство ТАСС

Путин уточнил, что Всемирный фестиваль молодёжи пройдёт в Сочи с 1 по 7 марта 2024 года. Он станет самым масштабным молодёжным событием международного уровня и соберёт более 20 тыс. участников из более чем 180 стран.

«Мы будем рады видеть делегации из стран ШОС на этом всемирном празднике молодости и дружбы», — сказал Путин на саммите ШОС, выступая по видеосвязи.

Фестиваль поможет молодёжи со всего мира наладить контакты и неформальное, дружеское общение, свободное от барьеров и предрассудков, добавил он.

Российский лидер также отметил, что получили отклик и идеи России о спортивном сотрудничестве на пространстве ШОС. Путин пригласил сборные стран-участниц на Международный фестиваль университетского спорта, который пройдёт в августе в Екатеринбурге.

Как сообщало ИА Регнум, Путин на саммите ШОС заявил, что страны объединения твёрдо привержены формированию миропорядка, основанного на международном праве.