Москва, 4 июля, 2023, 11:27 — ИА Регнум. Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) твёрдо привержены формированию миропорядка, основанного на международном праве, заявил 4 июля президент России Владимир Путин.

Известия/Павел Волков Владимир Путин

«Наша организация твёрдо привержена формированию по-настоящему справедливого и многополярного миропорядка», — заявил Путин на саммите ШОС.

Российский лидер подчеркнул, что этот порядок основан на международном праве, а также на общепризнанных принципах взаимоуважительного сотрудничества суверенных стран при центральной и координирующей роли ООН.

Как сообщало ИА Регнум, саммит глав государств ШОС, открывшийся в Нью-Дели, проходит в формате видеоконференции под председательством Индии. В нём принимает участие президент России Владимир Путин.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил на саммите, что ШОС должна противостоять цветным революциям и вмешательству внешних сил в дела стран региона.