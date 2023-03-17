Москва, 17 марта, 2023, 17:18 — ИА Регнум. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился с генеральным секретарём Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мином, который приехал в Москву. Об этом 17 марта сообщили в МИД РФ.

Валерий Мельников/РИА Новости Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин

Отмечается, что темами разговора стали процедурные аспекты вступления Белоруссии и Ирана в ШОС, а также процесс формализации отношений с новыми партнерами — ОАЭ, Бахрейном, Кувейтом, Мальдивами и Мьянмой. Также стороны обсудили роль организации в напряжённых международных условиях.

«Рассмотрены ход реализации решений, принятых в рамках саммита ШОС в Самарканде 16 сентября 2022 года, подготовка к предстоящим встречам», — говорится в сообщении.

Напомним, в ШОС входят восемь стран — Россия, Китай, Индия, Пакистан, Киргизия, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан. Кроме того, Иран и Белоруссия проходят процедуры вступления в организацию, а Афганистан и Монголия имеют статус наблюдателя.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта Чжан Мин посещал с визитом Белоруссию и встретился с главой МИД страны Сергеем Алейником.